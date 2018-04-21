افتتاح معرض مآذن وأجراس بقصر الأمير طاز (صور)

افتتح الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مساء السبت، بقصر الأميرطاز، معرض مآذن وأجراس تعلو في سماء مصر في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتراث، برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.



يضم المعرض 120 لوحة تصوير فوتوغرافي، للمصورين جلال رفعت المسري، وبولس إسحق، تعبر عن تعانق مآذن المساجد وأجراس الكنائس في مصر، من خلال تصوير الحياة اليومية للشعب المصري، من مسلمين ومسيحيين.



حضر الافتتاح الكاتب عبدالمنعم سعيد، ومدير التصوير الفنان محسن أحمد، والدكتور محمود عبدالله خبير التراث وعضو اللجنة القومية لحماية القاهرة التراثية، وعدد كبير من المهتمين بفن التصوير.