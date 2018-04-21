ضخ 200 طن من اللحوم السودانية بـ85 جنيهًا خلال رمضان

قال إيهاب الليثي، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم يوميا خلال رمضان طرح 200 ذبيحة سوادنية بسعر الكيلو 85 جنيهًا وطرح 50 طنًا من الدواجن البرازيلية والأوكرانية بسعر 17 جنيهًا، بدلًا من طرح 25 طنًا.



قال الليثي، لـ«الدستور»، إن مضاعفة الكميات خلال شهر رمضان في جميع منافذ الشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك إلى الضعف مقارنة بباقي أيام السنة.



وتابع أن هناك متابعة لتوفير السلع الغذائية والرمضانية كافة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق المحلية بنسبة تراوحت بين 15% - 20٪.