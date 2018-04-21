صلاح فضل: الأبنودي ردّ للشعر العربي كرامته وحيويته

قال الدكتور صلاح فضل، أستاذ الأدب المقارن، إن الخال عبدالرحمن الأبنودي كان كبيرًا، وكان شديد الاطلاع والمعرفة، ولديه شغف القراءة باستمرار، وكان مستوعبًا لكل تفاصيل الحياة بجوانبها كافة.



وأضاف فضل، خلال تدشين جامعة الإسكندرية لجائزة الأبنودي التي تمنح لشباب الشعراء ببيت السناري، التابع لمكتية الإسكندرية مساء السبت، أن الخال كان يسهم مع آخرين في إثراء الحياة الفكرية والثقافية، وأنه أول من جعل الشعر العذب الجميل طعامًا مؤقتا للإنسان المصري والعربي، مضيفًا أن إطلاق الجائزة باسمه جاء بعد أن لعب دورًا محوريًا في الثقافة والفن.



وأكد فضل أن الخال ارتفع بالعامية من مصاف الإنحدار إلى أن أصبحت ذروة الفن والجمال، موضحًا أن الأبنودي هو من ردّ للشعر العربي كرامته وحيويته، بعد أن جسّد في أغانيه كل شىء جميل موجود بينا.



وعن تدشين جائزة الأبنودي، والتي خصصها الدكتور حسن راتب، قال الناقد الكبير إن إطلاق تلك الجائزة يأتي من الأهمية بمكان لتشجيع المواهب الشبابية على الإبداع والفن، وعلى تفنيد المبدعين والموهوبين من غيرهم، لافتًا إلى أنه يتوقع أن يرأى مواهب شعرية تسعد بها روح الخال في العالم الآخر، مؤكدًا أن مصر ولاّدة بالمواهب والمبتكرين.