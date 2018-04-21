أحلام غجرية في «ذا فويس»
ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام، بلوك جديد أشبه بـ"نساء الغجر"، خلال حلقة اليوم السبت من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس".
وبدت أحلام خلال الحلقة بشكل اعتبره رواد السوشيال ميديا غير مألوف وغريبا على الفنانة الخليجية.
ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام، بلوك جديد أشبه بـ"نساء الغجر"، خلال حلقة اليوم السبت من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس".
وبدت أحلام خلال الحلقة بشكل اعتبره رواد السوشيال ميديا غير مألوف وغريبا على الفنانة الخليجية.
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