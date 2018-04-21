كاظم الساهر يحيي 3 حفلات في مصر لتشجيع السياحة

يستعد قيصر الغناء العربي المطرب كاظم الساهر، للعودة إلى الغناء في مصر مرة أخرى بعد غياب 8 سنوات؛ حيث كانت آخر حفلاته قبل ثورة يناير 2011.



وقالت مصادر إن قرار عودة القيصر للغناء في مصر جاء بعد تدخل شخصيات موسيقية في مصر، وأبدى الساهر موافقته المبدئية على تنظيم جولة غنائية في مصر، لكن لم يحدد الموعد النهائي.



وأضافت المصادر أن الجهات المختصة والشركة المنظمة اقترحت على الساهر تنظيم جولته في الصيف، لكنه تردد نظرا لارتباطه بالعديد من الحفلات في ذلك التوقيت إضافة إلي نيته الزواج في الصيف.



وأوضحت المصادر أن الجولة الغنائية تشمل حفلا في مدينة الغردقة وآخر في شرم الشيخ لتنشيط السياحة المصرية وثالثا تنظمه إحدى الجمعيات النسوية.

ويحيي القيصر ثلاث حفلات لتشجيع السياحة المصرية وتبث عبر التليفزيون المصري، الأول في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير الذي يعود للغناء عليه بعد غياب 9 سنوات، منذ 2009.

كما يحيي الساحر حفلا في الصوت والضوء على سفح الأهرامات، والحفل الثالث في مكتبة الإسكندرية، ويصطحب فرقته العراقية والمايسترو الموسيقار المصري رضا رجب.