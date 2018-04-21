الإثنين.. مناقشة السيرة الذاتية للكاتبة السعودية هانم بنت حامد

تنظم دار النابغة للنشر والتوزيع، بالاشتراك مع المنتدى الثقافي للأصالة والمعاصرة، ندوة لمناقشة كتاب «حياتي من ثنايا القلب» للكاتبة السعودية الدكتورة هانم بنت حامد بن محمد، الصادر عن الدار، وذلك يوم الإثنين المقبل في السادسة مساءً بمؤسسة بنت الحجاز في حدائق القبة.



يشارك في المناقشة كل من الناقد والباحث في التراث الدكتور يسري عبد الغني وكيل وزارة الثقافة سابقًا، والناقد الدكتور عزوز علي إسماعيل أستاذ النقد الأدبي، والدكتورة فايزة حلمي، أستاذ علم النفس بكلية التربية جامعة طنطا، والدكتور أسامة البحيري، أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب جامعة طنطا، وتدير الندوة الروائية والقاصة نهى يسري.