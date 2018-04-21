«الدولية للهجرة»: تراجع عدد المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا

رصدت المنظمة الدولية للهجرة تراجعًا ملحوظًا في عدد اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري، وذلك بالمقارنة بذات الفترة خلال العامين الماضيين.



وذكر راديو "صوت أمريكا" أن جويل ميلمان، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، أوضح، في بيان أصدره بهذا الصدد، أن 18 ألفًا و575 لاجئًا ومهاجرًا وصلوا عن طريق البحر إلى سواحل إيطاليا واليونان وقبرص وإسبانيا منذ بداية العام الجاري، وحتى منتصف الشهر الجارى، وهو ما يمثل أقل من 50% من نفس العدد خلال العام الماضى.



وأرجع مليمان هذا الانحسار في عدد اللاجئين والمهاجرين إلى عدة عوامل من بينها تزايد دوريات قوات حرس السواحل الليبية في مياه البحر المتوسط، والتى تمكنت من إعادة 3479 منهم الى السواحل الليبية من عرض البحر.



وقال مليمان إن شهر أبريل الجارى شهد وفاة 53 شخصًا فقط فى البحر المتوسط، فى حين بلغ عدد الوفيات، خلال ذات الشهر عام 2015، نحو 1222 شخصًا.