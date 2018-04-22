اليوم.. انطلاق الدورة الـ 25 لمعرض سوق السفر العربى فى دبى

تنطلق، اليوم الأحد، الدورة الـ 25 من معرض سوق السفر العربي 2018، بمشاركة أكثر من 2500 عارض من 150 دولة مع توقع حضور 40 ألف شخص، ويقام 65 جناحا وطنيا و100 عارض جديد من مختلف الجهات المشاركة لاستعراض أحدث مشاريعها، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي التي تستمر فعالياته حتى 25 أبريل الجارى.



ويشارك مطار الشارقة الدولي في الحدث ضمن وفد يمثّله تحت مظلة دائرة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وبحضور ممثلين من عدد من أهم وكلاء السفر والضيافة والفنادق في إمارة الشارقة ويستعرض خلال مشاركته، أحدث المشاريع التطويرية والخدمات والتسهيلات التي يقدّمها إلى شركات الطيران والمسافرين والمتعاملين.



وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «نحرص على المشاركة في هذا المعرض باعتباره ملتقى لصناع القرار في مجال السياحة والسفر والطيران، وتتمحور المشاركة هذا العام حول الخدمات المبتكرة التي يقدمها المطار لشركات الطيران والمسافرين والمتعاملين وذلك في إطار السعي نحو التميز في تقديم الخدمات، إضافة إلى اهتمام مطار الشارقة الدولي بتبادل الخبرات مع المطارات والجهات الحكومية المحلية والعالمية التي تشارك في المعرض».



وأضاف: «يشكل المعرض فرصة مهمة للتواصل مع نظرائنا من مختلف دول العالم، كما أنه منصة مثالية للتسويق للمطار والخدمات والتسهيلات الجديدة التي يقدمها، وإطلاع الزوار على المشاريع التي ينفذها، واستعداداته خلال الموسم المقبل».



وأعرب عن شكره لدائرة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة لحرصها على إشراك الجهات الحكومية، والخاصة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية، بهدف الترويج لإمارة الشارقة.



من جانبه، قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، إن سوق السفر العربي يعد حدثا عالميا رائدا في قطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط، كما أنه واحد من أكبر معارض السفر في العالم، ومن هذا المنطلق يحرص مطار الشارقة الدولي على المشاركة فيه سنويا للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمسافرين والمتعاملين، وسنسعى من خلال المشاركة إلى تسليط الضوء على مشاريعنا وخطتنا التطويرية التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار لتواكب النمو السياحي والاقتصادي التي تشهده الإمارة.



ويسلط معرض «سوق السفر العربي 2018» الضوء بشكل رئيسي على مفهوم السياحة المسئولة عبر العديد من الفعاليات والنشاطات، بما في ذلك جلسات نقاش خاصة بمشاركة العديد من العارضين المتخصصين.



ويعد المعرض الحدث الأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ شهدت دورة العام 2017 حضور أكثر من 39 ألف شخص وشاركت فيه نحو 2.661 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال فعاليات المعرض.