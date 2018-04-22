القاهرة : الأحد 22 أبريل 2018
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الأحد 22/أبريل/2018 - 12:42 ص

أسعار الأسماك اليوم.. و«البلطى» بـ25 جنيهًا للكيلو

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
دعاء أبو العزم
dostor.org/2138012

تباينت أسعار الأسماك فى سوق العبور، اليوم الأحد، وتراوح سعر كيلو البلطي ما بين 21 و25 جنيهًا، وسجل فيليه البلطي نحو 70 جنيهًا، وقشر البياض بلغ 35 جنيهًا للكيلو، والبياض الأملس 35 جنيهًا.

وسجل سعر القراميط 20 جنيهًا، وتراوح سمك الثعابين بين 120 و135 جنيهًا للكيلو، والمكرونة الخليجي 55 جنيهًا، والمكرونة السويسي 67 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 27 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 35 جنيهًا للكيلو، والكابوريا 109 جنيهات، والمرجان 52 جنيهًا، والبربون 51 جنيهًا للكيلو الواحد.

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