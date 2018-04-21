مصطفى الفقي: الخال اختصر تاريخ الأمة في شعره

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الشاعر أحيانًا يقوم باختصار تاريخ أمة في شعره.



وأضاف الفقي، خلال تدشين جامعة الإسكندرية لجائزة الأبنودي التي تمنح لشباب الشعراء، والتي عقدت أمسيتها ببيت السناري أنه كان من الجيل الذي كلما تردد اسم الخال شعر بالفخر، لكونه الشاعر الذي عبر عن سنوات الهزيمة والنصر.



وأشاد الفقي بجهود الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، في دفع العجلة الثقافية ونشر الفكر بين ربوع الوطن: «رجل يدفع كل ما هو وطني للأمام، ويشجع كل ما هو جميل ومفيد للوطن، وقد تكفل حسن راتب بقمية الجائزة التي تبلغ 100 ألف جنيه حبًا منه للخال».