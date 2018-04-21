القاهرة : السبت 21 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
الثقافة
السبت 21/أبريل/2018 - 09:38 م

مصطفى الفقي: الخال اختصر تاريخ الأمة في شعره

تصوير : محمد أسد
تصوير : محمد أسد
إسلام الخطيب
dostor.org/2137981

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الشاعر أحيانًا يقوم باختصار تاريخ أمة في شعره.

وأضاف الفقي، خلال تدشين جامعة الإسكندرية لجائزة الأبنودي التي تمنح لشباب الشعراء، والتي عقدت أمسيتها ببيت السناري أنه كان من الجيل الذي كلما تردد اسم الخال شعر بالفخر، لكونه الشاعر الذي عبر عن سنوات الهزيمة والنصر.

وأشاد الفقي بجهود الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، في دفع العجلة الثقافية ونشر الفكر بين ربوع الوطن: «رجل يدفع كل ما هو وطني للأمام، ويشجع كل ما هو جميل ومفيد للوطن، وقد تكفل حسن راتب بقمية الجائزة التي تبلغ 100 ألف جنيه حبًا منه للخال».

اقرأ أيضًا
منذ يومين

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ اسبوع

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ أقل من شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهرين

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

الآن

«الدستور» تنفرد بتقرير ملاحظات ‏البرلمان على الحساب الختامى للموازنة

زبانية صفط اللبن.. «الدستور» تحقق في قتل شاب وسحله عاريًا

«full support».. محمد صلاح يعلن الحرب على اتحاد الكرة

عاجل.. طيران مجهول يقصف بني وليد الليبية

الأكثر قراءة

الكشف عن مصدر القصف الجوي «المجهول» على بني وليد في ليبيا

محمد صلاح لـ«حجازي» بعد موقعة الدوري الإنجليزي: «إيدك تقيلة»

عاجل.. بيان من النائب العام بشأن لعبة «الحوت الأزرق»

أحمد موسى: «أزمة المية جاية جاية» (فيديو)

ألبومات الصور

جيجى حديد.. الوجه الدعائى لمجلة «فوج» اليابانية

فى ذكراه.. كيف عاش «جاهين» طفولته فى شوارع شبرا؟

محافظ الوادي الجديد يحذر من تخزين القمامة بمصنع تدوير المخلفات

صورة اليوم.. رزقى ورزقك على الله

نجم الساعة

كوريا الجنوبية ترد على وقف جارتها الشمالية للأنشطة النووية

ads
الأكثر قراءة

الكشف عن مصدر القصف الجوي «المجهول» على بني وليد في ليبيا

محمد صلاح لـ«حجازي» بعد موقعة الدوري الإنجليزي: «إيدك تقيلة»

عاجل.. بيان من النائب العام بشأن لعبة «الحوت الأزرق»

أحمد موسى: «أزمة المية جاية جاية» (فيديو)

كشكول

انطلاق الورش التحضيرية المؤتمر "جودة التعليم" الدولي

حسام عبدالغفار يبحث زيادة أعداد الأطباء بالمستشفيات

غدًا.. "الأعلى للجامعات" يُناقش قانون البحوث الطبية بالبرلمان

"الأعلى للجامعات": إنشاء 11 كلية جديدة.. وبدء الدراسة بـ"حقوق" دمياط

"نصر": البرلمان سيُنظم حوارًا مجتمعيًّا حول نظام التعليم الجديد

الأمصار

سماع أصوات إطلاق نار في حي «الخزامي» بالرياض

الجيش الروسي: مقتل اثنين وإصابة 9 في قصف على دمشق

أردوغان: فقدنا مئات المقاتلين في عفرين

ألمانيا تشيد بوقف كوريا الشمالية تجاربها النووية

أردوغان: يجب استمرار العمليات العسكرية في سوريا

منوعات

المصريات أجمل نساء العرب.. يتصدر «تويتر»

«فيفا»: صلاح رابع لاعب يحرز 31 هدفًا في 38 مباراة

نصائح «حماية المستهلك» قبل شراء المكسرات

ads
ولاد الكار

اليوم.. معرض للمنتجات الزراعية بنقابة الصحفيين

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك