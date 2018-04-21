مقتل اثنين وإصابة 22 في إعصار موسكو

قتل شخصان وأصيب 20 آخرون جراء عاصفة قوية ضربت، اليوم السبت، العاصمة الروسية موسكو وضواحيها.



وذكرت إدارة شئون الصحة في موسكو، حسب ما نقلته وكالة "تاس"، أن 17 شخصًا أصيبوا جراء الإعصار في العاصمة، فيما قتلت طفلة، 12 عامًا، الأمر الذي أكده عمدة المدينة، سيرغي سوبيانين، مشيرًا أن الأطباء لم ينجحوا في إنقاذ حياة الفتاة التي نقلت إلى المستشفى في حالة خطرة للغاية.



كما نقلت وكالات روسية عن مصادر طبية، في ضواحي العاصمة أن رجلًا قُتل في مدينة ميتيشي شمالي موسكو، بينما أصيب 3 أشخاص آخرون في مواقع أخرى.



وتسببت الرياح بسقوط مئات الأشجار، فيما اتخذت أجهزة إدارة حركة الطيران، بحسب وكالة "إنترفاكس"، قرارًا بتأجيل عشرات الرحلات الجوية في مطارات موسكو.