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السبت 21/أبريل/2018 - 09:36 م

اليابان: إعلان كوريا الشمالية التخلى عن تجارب النووى «غير كاف»

ايتسونورى اونوديرا
ايتسونورى اونوديرا
أش أ
dostor.org/2137978

قال ايتسونورى اونوديرا، وزير الدفاع اليابانى، اليوم السبت، إن إعلان كوريا الشمالية التوقف عن إجراء التجارب النووية والصاروخية "غير كاف وغير مرض".

وأضاف اونوديرا، فى تصريحات أدلى بها فى واشنطن، ونقلتها هيئة الإذاعة اليابانية، أن البيان الصادر عن كوريا الشمالية لم يتضمن أية إشارة إلى الصواريخ الباليستية المتوسطة والقصيرة المدى.

وتابع اونوديرا: "إن المجتمع الدولى يطالب كوريا الشمالية بضرورة التخلى عن جميع أسلحة الدمار الشامل مع وقف برنامج الصواريخ الباليستية بشكل نهائى وكامل وبطريقة يمكن التحقق منها".

واعتبر اونوديرا أن "الوقت ليس ملائمًا لتخفيف الضغوط الدولية على كوريا الشمالية"، مؤكدًا أن بلاده مازالت ملتزمة بتطبيق أقصى قدر من الضغوط على بيونج يانج إلى أن تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية.

وأعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، في وقت سابق، اليوم السبت، ترحيب بلاده بإعلان كوريا الشمالية التوقف عن التجارب النووية والصاروخية، مؤكدًا أن طوكيو ستواصل، مع ذلك، مراقبة الخطوات التى ستتخذها بيونج يانج للتخلى بشكل كامل ونهائى وقابل للتحقق عن الأسلحة النووية والصواريخ والأسلحة ذات القدرة على الدمار الشامل.

ويتواجد وزير الدفاع اليابانى في واشنطن لعقد محادثات حول القضية الكورية الشمالية وقضايا أخرى، قُبيل انعقاد القمة المزمعة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

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