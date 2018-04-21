عاصي الحلاني يطرح «حب جنون» (فيديو)
طرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني، أحدث كليباته "حب جنون"، على موقع أنغامي.
"حب جنون"، كلمات أحمد طه وألحان باسم يحيى، وتوزيع سليمان داميان وطار مجدلاني وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
طرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني، أحدث كليباته "حب جنون"، على موقع أنغامي.
"حب جنون"، كلمات أحمد طه وألحان باسم يحيى، وتوزيع سليمان داميان وطار مجدلاني وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
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