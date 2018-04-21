مجدي عبدالله رئيسًا لقطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة

أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركة تغييرات وتنقلات شملت 4 قيادات بديوان الوزارة والهيئات التابعة لها.



وأصدر وزير الزراعة القرار الوزاري رقم 526 لسنة 2018 بتكليف المهندس مجدي عبدالله محمود شهاب الدين رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بالعمل رئيسا لقطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير.



وقرر البنا تكليف الدكتور حاتم ابراهيم علي، رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، بالعمل رئيسًا للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إضافة إلى عمله وفقًا للقرار الوزاري رقم 527 لسنة 2018.



أصدر الوزير القرار رقم 524 لسنة 2018 بتكليف الدكتور السعيد حمادة محمد محمد عمر، رئيس بحوث بمعهد بحوث الأراضي والمياه بالعمل رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بالإضافة إلى عمله.



وقرر وزير الزراعة تكليف الدكتور عبدالكريم حامد عبدالعزيز زيادة، رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية بالعمل مديرًا تنفيذيًا لمشروع تنمية وزراعة الـ20 ألف فدان بغرب المنيا، إضافة إلى عمله، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 525 لسنة 2018.