مختار جمعة يؤكد ضرورة تقنين واضعي اليد على أملاك الأوقاف

استعرض الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مع مجلس وكلاء هيئة الأوقاف، ما تم بشأن أي تعديات تكون قد وقعت على مال الوقف، وكذلك ملف تقنين أوضاع واضعي اليد، والالتزام بقرار مجلس الوزراء بأن يكون آخر موعد للتقنين 14 يونيو المقبل.



طالب الوزير، خلال اجتماعه اليوم بمجلس الوكلاء، بإعداد إعلان واضح عن ذلك بجميع المناطق وتحديد المسئول عن هذا الملف بكل منطقة حيث لا تقبل أي طلبات تقنين بعد هذا التاريخ.



كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات أهمها الخريطة الاستثمارية، حيث شدد الوزير على سرعة الانتهاء من مشروعات الإسكان في مواعيدها المحددة، ووضع جدول زمني لباقي المشروعات يتم عرضه على الوزير قبل نهاية الأسبوع الجاري.



وأشار الوزير إلى أن أول المشروعات التي سيتم الانتهاء منها وافتتاحها هو المرحلة الأولى من مدينة الحرفيين بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر بواقع 400 ورشة ووحدة إدارية، ومن المتوقع افتتاحها قبل نهاية العام المالي الحالي أي قبل 30 يونيو المقبل.



كما يجرى العمل على إنهاء الأعمال بكل من: مول البستان بمحافظة الوادي الجديد، ومشروع إسكان مدينة الأحرار بالزقازيق، والمرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي ببرج العرب بالإسكندرية، حيث طالب الوزير بتحديد مواعيد دقيقة لإنهاء هذه المشروعات تعرض في الاجتماع القادم.