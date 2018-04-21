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السبت 21/أبريل/2018 - 09:24 م

في نزعها الأخير.. «كتب الوهابية» في مفرمة محمد بن سلمان

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
حسام الضمراني
dostor.org/2137966

مع إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بدء مشروعه الإصلاحي رؤية السعودية 2030، وسعيه للتحديث والإصلاح عبر خطط طموحة تحظى بتأييد الشباب ورجال الدين، كان هناك ما يقف حائلًا أمام مشروعه ألا وهي كتب شيوخ التيار الوهابي أو السلفي المزعوم في مقدمتها كتب:«محمد بن عبدالوهاب، ابن باز، ابن عثيمين، ابن تيمية، سعيد عبدالعظيم، عبداللطيف مشتهري، أبي إسحاق الحويني، محمد حسين يعقوب، ومحمد حسان».

وهو ما جعل ولي العهد الشاب يدخل في مواجهة مع تلك الأفكار والكتب التي أشير إليها بأصابع الاتهام بأنها كانت وراء التطرف من خلال بعض الآليات، خاصة بعد ان استشعر الخطر لما كشفته وسائل إعلام سعودية بأن 60% من منفذي العمليات الانتحارية في العراق هم سعوديون، بينما أظهرت احصاءات أخرى أن السعوديين هم ثاني أكبر جنسية تشارك في الحرب السورية ضد الجيش النظامي، وهو ما برز بشكل واضح في إحدي خطاباته الأخيرة عندما:« إننا لن نسمح أن نضيع 30 سنة أخرى تحت هذا الفكر» وكان يقصد بذلك الأفكار التي حملت بتيار سلفي متشدد، ساد خلال الثلاثين سنة.

◘ مركز لتنقيح ومراجعة مناهج التعليم
باعتبار أن التعليم ومناهجه كان بمثابة الحاضنة الأولى لتفريخ الآلاف من المشوهين فكريًا وأخلاقيًا الذين يمارسون القتل والذبح، توجه ولي العهد الشاب لبوابة التعليم من خلال تأسيس مركز لتنقيح ومراجعة مناهج التعليم يعمل القائمون عليه على وضع كتب دراسية جديدة تدرّس في المدارس وتحل محل الكتب القديمة التي تروج للفكر الوهابي العنيف والتي تعارض «روح الإسلام».

تغيير المناهج الدراسية بالمملكة جاء لزامًا بسبب اتّضاح دورها في تدمير عقول الكثير من الشباب والكوارث التي أنتجها ذلك.

◘ مركز لمكافحة الخطاب الوهابي المتطرف
المستوى الثاني في تحرك ولي العهد نحو محاصرة كُتب شيوخ الوهابية، كان من خلال بوابة الثقافة، وذلك من خلال إنشاء مركز لمكافحة الخطاب الوهابي المتطرف وتغيير المناهج والإشراف على أئمة المساجد وتأهيلهم. وهو يشمل التخلص من الكتب السلفية والوهابية وبالأساس كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب وسائر شيوخ السلفية المؤثرين، مقابل إفساح المجال لكتب من نوع آخر بعيدة التوجهات السلفية.

كما يشمل هذا المستوى السماح بافتتاح دور للسينما، وتنظيم حفلات موسيقية مختلطة، وتنظيف وسائل الإعلام من الخطاب السلفي الوهابي.

◘ تحديد صلاحيات «الأمر بالمعروف»
ثالث تلك الحركات كان عبر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي «شرطة دينية» كانت تابعة لوزارة الداخلية حيث نقل ولي العهد بعض صلاحيات الهيأة إلى الشرطة وألغى أخرى، وفي السياق نفسه، ينوي ولي العهد التخلي عن لقب خادم الحرمين، وحلّ هيئة العلماء والاحتفاظ فقط بمفتي للمملكة كما هو الحال في بقية الدول العربية.

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