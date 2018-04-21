الأمم المتحدة تُدين مقتل موظف الصليب الأحمر في اليمن

أدانت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، اليوم السبت، مقتل موظف في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقالت غراندي، في بيان، "إننا ندين هذا الرعب الرهيب وغير المبرر".



وأضافت غراندي: "تعمل المنظمات الإنسانية على مدار الساعة لتوفير الغذاء، والرعاية الطبية، والمأوى، والماء، والبقوليات، لملايين الأشخاص الذين تأثروا بهذا النزاع المدمر.. لا يمكننا أن نفعل ما يتعين علينا القيام به إذا كنا غير آمنين وخائفين على حياتنا".

