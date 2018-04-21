«العبادي»: توحد العراقيين أفشل هجمات «داعش» الإرهابية

أكد حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، أن الهجمة الإرهابية الداعشية، فشلت نتيجة توحد العراقيين.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن العبادي قوله، في كلمته خلال التجمع الجماهيري الكبير للشباب، إن "هناك دورًا وطنيًا قامت به الأمهات والزوجات والأخوات ببث الحماس في نفوس أبنائهن وإخوانهن من أجل العراق".



وخاطب العبادي الشباب العراقي، قائلًا: "كان لكم دور كبير في النصر الذي تحقق وإنقاذ العراق من الهجمة البربرية الداعشية"، داعيًا الشباب إلي عدم التعامل مع جهات تتعامل وتتواصل مع الخارج على حساب العراق.



وشدد العبادى على ضرورة أن يلعب الشباب دورًا أساسيًا في بناء العراق والمجتمع بنفس الشجاعة، مؤكدًا أهمية العمل التطوعي.



وقال العبادى، أمس الجمعة، إن "العراق لديه معركة مع الفساد، ويجب أن نكون أقوى من الفاسدين، وسيكون نصرنا عليهم يتشابه مع النصر على تنظيم داعش الإرهابي".