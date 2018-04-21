محافظ الإسكندرية: نحرص على توفير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة

شدد محافظ الإسكندرية محمد سلطان، على أهمية دمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، مشيرا إلى حرص المدينة وجميع أجهزتها المعنية على توفير جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.



وأوضح سلطان، أن كل مؤسسات الدولة تضع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أولوياتها، وذلك انطلاقا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة.



جاء ذلك خلال زيارته مركز المحبة لذوي القدرات الخاصة بمدرسة (سانت جان أنتيد)، بمناسبة احتفاله باليوبيل الفضي لمرور 25 عاما على افتتاحه، بحضور رئيسة المدرسة وفاء راشد وأعضاء مجلس إدارتها.



وافتتح المحافظ - على هامش الزيارة - معرض منتجات الطلاب ذوي القدرات الخاصة بمركز المحبة، مشيدا بإبداعات المنتجات التي قام الطلاب بتصنيعها، مؤكدا أن مدرسة (سانت جان انتيد) تمثل شرفا وفخرا للإسكندرية لما تتميز به من مستوي راقٍ، لافتا إلى اهتمامه بالمجالات التربوية والثقافية والعمل على رفع مستواها بجميع المؤسسات التعليمية بالثغر لما لتلك المجالات من تأثير قوى على الروح والنفس.



وأشاد المحافظ بالمستوى الرائع للمدرسة وتفقد جميع أقسامها وفصولها ومركز المحبة بها.



من جانبها، رحبت وفاء راشد بزيارة المحافظ للمدرسة ومركز القدرات الخاصة بها، مقدمة الشكر له لمجهوداته على مستوى المحافظة واهتمامه بالمؤسسات التربوية، مشيرة إلى أن المدرسة تأسست عام 1984 وتعمل على إخراج أجيال تحب الوطن وشغوفة بتقدم الإنسانية.



وأوضحت أن رسالة مركز المحبة الذي تم إنشاؤه عام 1992 هي الخدمة بالمحبة، ويعمل على عدة أبعاد منها البعد الروحي في خدمة الإنسانية، والبعد الاجتماعي لرعاية هؤلاء الطلاب من ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة، كما أن له بعد تربوي وأكاديمي لتنمية مهارات وقدرات الطلاب به، ويضم حاليا 50 طفلا من جميع الفئات.