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السبت 21/أبريل/2018 - 09:31 م

حسن راتب يخصص جائزة باسم الأبنودي: 100 ألف جنيه للفائز

حسن راتب
حسن راتب
dostor.org/2137952

خصّص الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، جائزة سنوية باسم عبدالرحمن الأبنودي (11 أبريل 1938 – 21 أبريل 2015)، قدرها 100 ألف جنيه، تخصّص لمسابقة بين شعراء الشباب تحت إشراف مكتبة الإسكندرية، بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل الخال في بيت السناري.

تأتي الاحتفالية بحضور الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة قناة المحور، ود.مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية والإعلامية نهال كمال، زوجة الأبنودى وبناته ونخبة من المثقفين والإعلاميين ومحبّي الخال.

وأكد الدكتور حسن راتب تخصيص جائزة سنوية باسم الخال قدرها 100 ألف جنيه تخصص لمسابقة بين الشعراء الشباب تحت إشراف مكتبة الإسكندرية، مؤكدًا اعتزازه الشخصي بالشاعر الكبير الذي كان صوت مصر الوطني وشاهدًا بأشعاره الخالدة على كفاح وصبر وانتصارات هذا الشعب وانكساراته، فهو ابن هذه الأرض الطيبة الذي استقى شعره من نيلها وصبرها وكفاح شعبها.

وقال راتب إن الأبنودى رحلة كفاح وعاش يصارع الحياة بقوة وجلد وثقة، وأشعار الخال تجسّد كل معاني الوطنية والحرية والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى عمق التجربة وعبق التاريخ.

وقال رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء إن تجربة الأبنودى تعد واحدة من قصص الحب لمصر وللمصريين وحب الوطن العربي الكبير وحب الناس جميعا وأشعاره كفيلة بأن تكون مدرسة للشباب المصري جميعًا كما تحكي ببراعة وعبقرية نادرة تاريخ الحياة في صعيد مصر وتبقى السيرة الهلالية شاهدا على عبقرية الأبنودى، إضافة إلى فاطمة قنديل والعديد من الأغاني الوطنية والعاطفية والشعبية التي تبقى خالدة في ذاكرة الشعب المصري.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الفقي إن الأبنودى مدرسة شعرية نادرة جمعت ألوان الشعر، وأن أغانيه الوطنية مازالت تنبض بالحياة رغم كل هذه السنوات.

وقالت زوجة الخال الإعلامية نهال كمال إن حلم تخصيص جائزة باسم الأبنودى طال، مؤكدة أنه مازال حيًا بشعره وأعماله، كما ألقت كريمته آية الأبنودى قصيدة حراجي القط وسط تصفيق وإعجاب الحضور.

ولد الخال في 11 أبريل 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا جنوب مصر، وكان والده الشيخ محمود الأبنودي يعمل مأذونًا شرعيًا، وقد انتقل مع أسرته إلى مدينا قنا واستقر هناك.

وفى 21 أبريل 2015، كان على الرحلة أن تنتهى، توفى الأبنودى عن عمر يبلغ 77 عامًا، وأقيمت له جنازة عسكرية شارك فيها عدد كبير من المواطنين.

قالت الإعلامية نهال كمال إن الأبنودى ترك لى إحساسًا بالمسئولية، حمّلنى رحيله مسئولية كبيرة بالحفاظ على ما تركه، وحفظ تراثه وتعريف الأجيال المقبلة به.

حسن راتب يخصص جائزة باسم الأبنودي: 100 ألف جنيه للفائز
حسن راتب يخصص جائزة باسم الأبنودي: 100 ألف جنيه للفائز
حسن راتب يخصص جائزة باسم الأبنودي: 100 ألف جنيه للفائز
حسن راتب يخصص جائزة باسم الأبنودي: 100 ألف جنيه للفائز
حسن راتب يخصص جائزة باسم الأبنودي: 100 ألف جنيه للفائز
حسن راتب يخصص جائزة باسم الأبنودي: 100 ألف جنيه للفائز
حسن راتب يخصص جائزة باسم الأبنودي: 100 ألف جنيه للفائز
حسن راتب يخصص جائزة باسم الأبنودي: 100 ألف جنيه للفائز
حسن راتب يخصص جائزة باسم الأبنودي: 100 ألف جنيه للفائز
حسن راتب يخصص جائزة باسم الأبنودي: 100 ألف جنيه للفائز
حسن راتب يخصص جائزة باسم الأبنودي: 100 ألف جنيه للفائز
حسن راتب يخصص جائزة باسم الأبنودي: 100 ألف جنيه للفائز
حسن راتب يخصص جائزة باسم الأبنودي: 100 ألف جنيه للفائز
حسن راتب يخصص جائزة باسم الأبنودي: 100 ألف جنيه للفائز
حسن راتب يخصص جائزة باسم الأبنودي: 100 ألف جنيه للفائز
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