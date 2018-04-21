السبت 21/أبريل/2018 - 09:10 م
أحمد موسى: «أزمة المية جاية جاية» (فيديو)
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تزرع ما بين 84 و86 ألف فدان من الموز سنويًا، لافتًا إلى أن مصر ستواجه أزمة مياه في الفترة المقبلة.
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تزرع ما بين 84 و86 ألف فدان من الموز سنويًا، لافتًا إلى أن مصر ستواجه أزمة مياه في الفترة المقبلة.
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