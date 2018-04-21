العراق يعتقل «داعش» الإلكترونية.. و4 إرهابيين في الأنبار

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية اعتقال ما تسمى بـ "خلية داعش الإلكترونية"، وذلك خلال عملية نوعية شرقي مدينة بعقوبة.



وأوضح العقيد غالب العطية، المتحدث الإعلامي باسم شرطة ديالى، في تصريح لقناة "السومرية نيوز"، اليوم السبت، أن فريقًا أمنيًا من الشرطة والاستخبارات بإشراف قائد شرطة ديالى، اللواء فيصل العبادي نجح خلال عملية نوعية في اعتقال فريق داعش الإلكتروني في أطراف قضاء بلدروز.



وأشار العطية إلى أن العملية تمثل جهدًا أمنيًا مميزًا استمر لمدة أيام، قبل التوصل إلى هوية أعضاء الخلية، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل ضربة قوية لمن يحاول الإضرار بالأمن والاستقرار وتهديد الأهالي.



وفي سياق متصل، أكد العميد يحيى رسول، الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، اعتقال 4 إرهابيين في الأنبار، مشيرًا إلى أن عملية الاعتقال تمت بعد معلومات استخبارية دقيقة.



وأعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم السبت، العثور على عدد من العبوات الناسفة والصواريخ في قضاء سامراء، ومحافظة الأنبار.