الرئيس الفلبيني يُمهل الشيوعيين 60 يومًا لإحياء المحادثات

أمهل الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم السبت، مهلة 60 يومًا لإحياء محادث سلام مع المتمردين الشيوعيين في البلاد.



ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية، عن دوتيرتي، قوله إنه "أوجد نافذة صغيرة من 60 يومًا" للمحادثات، مضيفًا أنه دعا زعيم المتمردين الشيوعيين "جيش الشعب الجديد" خوسيه ماريا سيسون، المنفي في هولندا منذ خروجه من السجن في ثمانينيات القرن الماضي، للعودة إلى بلاده للتوصل إلى اتفاق، ولم يحدد دوتيرتي بداية للمهلة المذكورة.



يُذكر أن الصراع بين الحكومة الفلبينية و"جيش الشعب الجديد"، الذراع المسلحة للحزب الشيوعي، استمر لحوالي نصف قرن، وخلّف وراءه أكثر من 40 ألف قتيل.