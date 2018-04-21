ألمانيا: حل الأزمتين السورية والأوكرانية بحاجة لمساهمة روسيا

أعلن هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، اليوم السبت، أهمية أن مساهمة روسيا بشكل بنّاء في تسوية النزاعين السوري والأوكراني.



وقال ماس، قبيل مغادرته لتورونتو الكندية لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى، غدًا الأحد،: "نحن بحاجة ماسة لحل سياسي للنزاع السوري".



وأضاف ماس: "في تورونتو، سأناقش مع وزراء خارجية مجموعة السبع الوضع في سوريا وشرق أوكرانيا"، مضيفًا: "في الأزمتين، نحن بحاجة لمساهمات بنّاءة من روسيا من أجل التوصل لحلول سلمية لهما".



وأوضح ماس أنه سيناقش مع نظرائه "الموضوعات الاستراتيجية بعيدة المدى مثل حفظ السلام ومنع النزاعات"، مؤكدًا نيته بحث هذه الموضوعات في الأمم المتحدة، خلال زيارته لنيويورك.



وقال ماس إنه سيدعم مجددًا ترشيح ألمانيا لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، موضحًا أن "ألمانيا قادرة على تحمل المسئولية وتقديم مساهمة نشطة في تحقيق السلام والأمن في العالم".