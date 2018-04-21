المصريات أجمل نساء العرب.. يتصدر «تويتر»

في رد سريع على الهاشتاج الذي تصدر موقع "تويتر"، الخميس الماضي، والذي حمل عنوان #المصري_أجمل_رجال_العرب، أطلق أحد نشطاء الموقع هاشتاج جديد ردًا على الأول بعنوان #المصريات_أجمل_نساء_العرب.



وفي الهاشتاج الخاص بالرجال، انهالت النساء بالسخرية على الرجال، معددين مساوئ الرجل المصري في العقلية الأنثوية بالكرش والبطيخة والفانلة، وربما من أطلق الهاشتاج الخاص بالمصريات كان رجلًا راغبًا في الانتقام.



ولكن المفاجأة أنَّ النيران كانت صديقة، حيث جاءت السخرية من الفتيات المصريات، واعتبر بعضهن أن من فعَّل هذا الهاشتاج كاذب، وبعضهم قال ساخرًا "مطلوب حيًا أو ميتًا"، بينما وجد الرجال فرصتهم للانتقام من السخرية التي تعرضوا لها في المرة الأولى، رصد «الدستور» بعضا من التعليقات الساخرة التي أطلقتها الفتيات والشباب على الهاشتاج.