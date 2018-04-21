موسكو تنتقد رفض واشنطن منح تأشيرة دخول لراقصة باليه

انتقدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، رفض الولايات المتحدة الأمريكية منح راقصة باليه روسية محترفة في مسرح بولشوي تأشيرة دخول.



وأعلنت الخارجية الروسية أن "الأمر لم يصل إلى هذا الحد حتى خلال الحرب الباردة، على العكس، فتعتبر الفنون ومن بينها الباليه، تسعادنا دائمًا على فهم بعضنا بشكل أفضل".



وأضافت الوزارة، في بيان لها: "القوى المؤثرة في الولايات المتحدة التي تريد الضغط على روسيا قدر المستطاع لا تتوقف عند أي حد".



وحمّلت الخارجية الروسية الولايات المتحدة مسئولية إلغاء برنامج تبادل الفنون بين البلدين، وأضاف البيان: "إنهم يحاولون فصل الأمريكيين عن الروس بواسطة جدار تأشيرات الدخول، وجعل سفر مواطنينا إلى الولايات المتحدة مستحيلًا".



وأفادت وكالات روسية، الأسبوع الجارى، بأن السلطات الأمريكية رفضت منح تأشيرة دخول للراقصة المحترفة أولغا سميرنوفا، بعد أسابيع من أزمة دبلوماسية بين موسكو وواشنطن أدت إلى طرد متبادل لدبلوماسيين.



وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أن الراقصتين سميرنوفا وجاكوبي تيسي كانتا ستقدمان عرضًا في مركز "لينكولن" في مدينة نيويورك، الإثنين القادم، لكن وزارة الهجرة الأمريكية رفضت منحهما تأشيرة عمل.



وتعتبر سميرنوفا نجمة صاعدة في مسرح البولشوي ذي الشهرة العالمية، وبرزت في روسيا بعد أدائها أدوارا رئيسية في عروض باليه مثل "بحيرة البجع".



وتم خفض عدد الموظفين في السفارة الأمريكية في موسكو بشكل كبير منذ عمليات طرد الدبلوماسيين التي بدأتها بريطانيا، منتصف مارس الماضى.



وبدأت الأزمة إثر تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا، بالإضافة إلى الاتهامات بالتدخل الروسي فى الانتخابات الأمريكية العام الماضي.



وقال القنصل الأمريكي في روسيا لورانس توبي، لصحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا"، الخميس الماضى، إن إصدار تأشيرات عاجلة للرياضيين والطيارين الروس لم يعد أمرًا مضمونًا بسبب النقص في عدد الموظفين.



وحسب الصحيفة، تستغرق عملية إصدار تأشيرة أميركية في موسكو، حاليًا، 250 يومًا ويستحيل التسجيل للحصول على موعد جديد، قبل نهاية العام.

