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السبت 21/أبريل/2018 - 09:02 م

أمين حداد يُحيي ذكرى جاهين: ساعات أقوم الصبح قلبي حزين

صلاح جاهين
صلاح جاهين
حسام الضمراني
dostor.org/2137938

أحيا الشاعر أمين فؤاد حداد ذكرى رحيل الشاعر الكبير صلاح جاهين، الذي نحتفي برحيله الـ32، السبت من خلال رسالة شكر عبّر خلالها عن حبه وامتنانه لصلاح جاهين، كتبها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كتب «حداد» الذي يعد ابن صديقه وصديق ابنه وزوج ابنته ثم أبوأحفاده عن رفقته لـ«جاهين»، قائلًا: «أنا واحد من المصريين من الخلق المخلوقين من طين ولدت مغمض العينين وقضيت الدقائق والشهور والسنين منذ ستينيات القرن الماضي أقرأ أشعاره ورباعياته وأطالع رسوماته وأسمع أغانيه وتأتيني كلماته في الصباح الباكر لتوقظني من نومي ومن غفلتي وتنير يومي حتى ولو كانت كلمات من الحزن العظيم: ساعات أقوم الصبح قلبي حزين، أطل بره الباب ياخدني الحنين، والإنارة ليست هي السعادة ولكن وضوح الرؤية، والرؤية هي أن نبص قدامنا على شمس أحلامنا نلقاها بتشق السحاب الغميق».

وتابع: تأتيني كلمات الشعراء العظام من داخلي فهي موجودة في خلايا الأعصاب والمخ تسقي كل نسيج في جسدي لا أبحث عنها ولكنها تخرج وحدها كالأحلام ووجوه الأهل والأحبة، تأتيني فأرتج طربًا ودهشة وشجنًا وأنا سائر في الزمن أشتاق إلى ما لا أعرفه فأراه: «أنا الذي عمري اشتياق في اشتياق، وقطر داخل في محطة فراق، قصدت نبع السم وشربت سم، من كتر عشمي وشوقي للترياق،عجبي».

واستطرد: تأتيني كلماتهم من الناس الذين يعيشون معها ويعملون بها وتهوّن عليهم حياتهم، فصياد البوري في بحيرة المنزلة يرمي شباكه في مياه ضحلة والماء يصل إلى صدره ويغني "اوعد يا رب اوعد" فأقول أي مجد يا عمي صلاح وأي مجد يا عمي سيد، الليلة الكبيرة فلكلور مصري أعرف مؤلفه وملحنه: «يقول البحتري في الكتاب المدرسي: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكًا من الحسن حتى كاد يتكلّما»، ونقول له مبتسمين:« لقد تكلم فعلا يا شاعرنا البحتري تكلم على لسان شاعر عظيم جاء في القرن العشرين واسمه صلاح چاهين. ملأ الحياة بكلماته الربيعية الملونة، وزهوره الفصيحة تسكن في كراسات الشباب وعلى حوائطهم الافتراضية. وأغانيه تصل إلى قلوبهم عبر سماعات يعلقونها على آذانهم وهم يمشون ويجرون ويجلسون في وسائل المواصلات، هذا الشاعر نراه في سبتمبر يعزف أنغامه السبتمبرية. وفي ديسمبر وقت عيد ميلاده والبرد يسكن العظام وشجرة البونسيانا تقف عارية من الأوراق والزهور.. تطرح شجيرة الورد وردة بلدية حمراء تحية له وتقول له ولنا: «لأ يا جدع غلطان تأمّل وشوف، زهر الشتا طالع في عز الشتا».

تابع: «كان شاعرًا يكلّم البشر كأنهم كلهم أصدقاؤه أو زملاؤه في بناء الإنسانية، أراه لابسًا ثوب الفيلسوف منشدًا، ثم أراه مرتديًا جلبابًا بلديًا وكأنه الشاعر الشعبي يغني مع المزمار والناي والرق والربابة، ثم أبصره سابحًا في الفضاء يصيح بصوته الجهير معلنًا انحيازه للإنسان ورافضًا ألمه».

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