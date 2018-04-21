الجيش الليبي يتبنى شن غارة جوية على بني وليد

تبنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، شن سلاح الجو التابع لها غارة جوية على معسكر لمسلحين متطرفين في منطقة السدادة شمال شرق مدينة بني وليد، معقل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.



واستهدفت الغارة الجوية، التي نفذت، اليوم السبت، معسكرًا يأوى مجموعة من المسلحين من بينهم بقايا سرايا الدفاع عن بنغازي في منطقة السدادة شمال شرق مدينة بني وليد، وذلك حسبما نقلت قناة "ليبيا".



ووصف عدد من التقارير الليبية الغارة بـ"مجهولة المصدر"، مشيرة إلى كم الخسائر دون كشف الجهة التي تقف وراء الهجوم.