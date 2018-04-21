مشاركة شركات الطيران الخاصة في مؤتمر إفريقيا للطيران فرصة لتبادل الخبرات

قال مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني إن مشاركة شركات الطيران الخاصة بمؤتمر ومعرض إفريقيا للطيران Aviation Africa 2018 الذي استضافته شركة مصر للطيران تحت رعاية وحضور شريف فتحي، وزير الطيران المدنى وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، فرصة جيدة ومفيدة للغاية لتك الشركات للاطلاع على التطورات التكنولوجية والتوسعات التى حدث بمطارات القارة الإفريقية خلال الفترة القليلة الماضية فى ظل التحديات الجسمية التى تواجه صناعة النقل الجوى الإفريقي.



وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن مؤتمر إفريقيا للطيران 2018 فرصة مناسبة لالتقاء الأشقاء الأفارقة المهتمين بصناعة الطيران المدنى الإفريقى على أرض الوطن، مشيرًا إلى أن شراكة بعض شركات الطيران الخاصة بمصر مثل النيل إير فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والاحتكاك بين الشركات، لاحتمالية فتح خطوط جوية جديدة تربط بين مطارات القارة الإفريقية على رأسها مطار القاهرة باعتباره ثانى أهم المطارات فى القارة الإفريقية من الناحية الركابية والأول للشحن الجوى.



كان شريف فتحي وزير الطيران المدني وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة افتتحا مؤتمر ومعرض Aviation Africa 2018 الذي بدأت فعالياته، الثلاثاء الماضى، بحضور لفيف من قيادات قطاع الطيران المدني المصري وبمشاركة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة النقل الجوي.



وناقش المؤتمر العديد من القضايا والموضوعات الهامة التي تمس صناعة النقل الجوي الإفريقي، حيث انعقد المؤتمر تحت عنوان تأمين استراتيجية نجاح إفريقيا، ومن بين الموضوعات المزمع مناقشتها أمن الطيران، الاستثمار في مجال البنية التحتية لمشروعات الطيران المدني، سوق النقل الإفريقية الموحدة، تعزيز التعاون المشترك في مجال صيانة وعمرة الطائرات، دور المرأة في صناعة النقل الجوي كما يناقش المؤتمر سبل الحفاظ على مكانة شركات الطيران الإفريقية في سوق النقل الجوي في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها صناعة الطيران عالميًا.