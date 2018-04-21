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السبت 21/أبريل/2018 - 08:45 م

النائب العام يقاضي مبرمجي لعبة «الحوت الأزرق»

النائب العام يقاضي
حسام محفوظ
dostor.org/2137923

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، تكليف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع الإلكترونية التى تبث الألعاب الإلكترونية على شبكة الإنترنت ومنها ما يسمى بـ"الحوت الأزرق"، وغيرها باعتبار أن تلك الألعاب ذات خطورة كونها تستهدف صغار السن ويترتب على اتباع تعليماتها ومراحلها المختلفة ايذاء الشخص لنفسه أو لذويه بما قد يصل بالأمر أحيانا إلى الانتحار وارتكاب جرائم القتل وهو أمر يمس أمن وسلامة قطاع عريض من الأسر المصرية ما يجعله أمرا متعلقا بالأمن القومى والمصالح العليا للبلاد.

وكلف النائب العام، الجهاز بموافاة مكتب النائب العام بالمعلومات عن المواقع المحلية التي قد يكون لها اتصال بأي وجه من الوجوه بتلك المواقع الخارجية التي تبث هذه الألعاب، وبالنسبة لتلك الأخيرة العمل لدي مزودي الخدمات لحجب تلك المواقع الخارجية عن جمهورية مصر العربية.

وأهابت النيابة العامة بأولياء الأمور ملاحظة أولادهم وعدم تركهم منعزلين مع تلك الألعاب التي تبث إلينا من الخارج والتي وضعت بمعرفة أناس غير أسوياء يستهدفون المراهقين قليلي الخبرة لصغر سنهم.

وأكدت النيابة العامة أنها ستسلك كافة السبل من خلال الاتفاقيات الدولية للتعاون القضائي لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص سعيا لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبلهم.

النائب العام يقاضي مبرمجي لعبة «الحوت الأزرق»
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