«الدستور» تنفرد بتقرير ملاحظات ‏البرلمان على الحساب الختامى للموازنة

حصلت «الدستور» على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بشأن فحص الحساب الختامى لتنفيذ الموازنة العامة للدولة عن العام ٢٠١٦٢٠١٧، الذى ‏كشف عن عدم التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم، كما تبين زيادة المصروف على البند الرابع من الموازنة الذى يشمل الدعم والمنح والمزايا ‏الاجتماعية. ‏



وتضمن التقرير أعمال فحص أبواب الاستخدامات الثمانية، التى تشمل أجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وشراء الأصول غير المالية ‏والاستثمارات، وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، وسداد القروض.‏



وأسفرت أعمال اللجنة فى فحص تلك الأبواب عن عدد من الملاحظات، من بينها زيادة المصروف على تلك الأبواب بحوالى ١٢.٦٪ عن مشروع قانون ربط الموازنة الذى أقره البرلمان، حيث ‏بلغت نسبة التعديلات التى جرت على هذا الباب حوالى ٨٩٪ من نسبة التعديلات التى جرت على مجمل أبواب تلك الموازنة. ‏



وانتقدت اللجنة زيادات الإنفاق، مؤكدة عدم اتفاقها مع اعتبارات الدقة الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة، كما أظهر التقرير استئثار الباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا ‏الاجتماعية» على الجانب الأكبر من التعديلات التى جرت.‏



وبلغت التعديلات التى أدخلت على مصروفات المزايا والمنح الاجتماعية، حوالى ٣٤.٦٪ بقيمة بلغت نحو ٧١٣٣٥.١ مليون جنيه، يليه الباب السادس «شراء الأصول المالية والاستثمارات»، بنسبة ‏بلغت نحو ٢٠.١٪، ثم الباب الثانى «شراء السلع والخدمات»، بنسبة ١٠.١٪ بقيمة بلغت نحو ٤٢٧٩.١ مليون جنيه، فيما يتبعه الباب الثالث «الفوائد» والباب الخامس «المصروفات الأخرى»، بنسبة ‏نحو ٨.٤٪، يليهم الباب الثامن «سداد القروض المحلية والأجنبية» بنسبة ٦.٨٪، ثم الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بنسبة ٢.٧٪، وأخيرًا الباب السابع «حيازة الأصول المالية المحلية ‏والأجنبية»، بنسبة ٠.٢٪. ‏



وأظهر التقرير زيادة بنود شراء السلع والخدمات على المخصصات المربوطة لها بالموازنة بنحو ٢٠٤٪، إذ بلغ الربط الأصلى لها حوالى ٢٠٤٤.٨ مليون جنيه، فيما بلغ المصروف الفعلى ‏حوالى ٦٢٣١.٩ مليون جنيه، بفارق حوالى ٤١٨٧.١ مليون جنيه. ‏



وعلى جانب آخر، أظهر انخفاض النفقات الموجهة للصيانة مقارنة بالربط الأصلى لها، حيث بلغ إجمالى تلك النفقات حوالى ٦٠٧٧.٦ مليون جنيه، فيما بلغ الربط حوالى ٦٦٦٨.٦ مليون جنيه.‏

وكشف التقرير عن انخفاض معدل زيادة المصروف على الأجور وتعويضات العاملين، بواقع الثلث عما كان عليه فى حساب ختامى موازنة السنة المالية ٢٠١٥٢٠١٦، والذى بلغ وقتئذ نحو ‏‏٧.٧٪، مشيرًا إلى أنه جاء فى المرتبة الأخيرة بين مصروفات أبواب الاستخدامات، بما يتعارض مع سياسة تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة. ‏

وفى سياق آخر، أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة تفاصيل إجمالى الإنفاق الحكومى الفعلى على جميع قطاعات الحكومة، مشيرًا إلى أن تلك النفقات بلغت ١٠٣١٩٤٠.٩ مليون جنيه، بنسبة ‏زيادة قدرها ٢٦.٢٪.‏

وحصل قطاع الخدمات العامة على النسبة الأكبر منها بنحو ٣٦.٦ ٪، يليه قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٢٥٪، والتعليم بنسبة ١٠٪، ثم الشئون الاقتصادية بنسبة ٥.١، والإسكان والمرافق ‏المجتمعية بنسبة ٤.١٪ وقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بنسبة ٣.٣٪، وأخيرًا قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٠.٢٧٪.‏

وفى ذات السياق، أظهر التقرير معدلات الزيادة التى وجهت لكل واحد من القطاعات، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم جاء فى ذيل القطاعات حيث بلغ معدل الزيادة، التى وجهت له نحو ٦.٥٪. ‏

وأكدت اللجنة عدم التزام الحكومة بالاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم عند تنفيذ الموازنة، موضحة أنه على الرغم من أن الصحة كانت واحدة من القطاعات التى شهدت زيادة فى ‏معدل الإنفاق عليها خلال العام الماضى، بزيادة قدرها ٢٣.٣٪، وذلك مقارنة بالعام المالى السابق له ٢٠١٥٢٠١٦، فإن التقرير أظهر انخفاض نسبة الإنفاق الحكومى عليها، مقارنة بنسبة الناتج ‏المحلى الإجمالى بأسعار السوق الجارية إلى نحو ١.٥٪.‏

ولفت التقرير إلى أن نتائج فحص الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى ٢٠١٦٢٠١٧، كشفت عن زيادة معدل الإنفاق على التعليم بنحو ٦.٥٪ مقارنة بالعام المالى السابق عليه، ‏إلا أنه أظهر أيضًا انخفاض نسبة الإنفاق الحكومى عليه مقارنة بقيمة الناتج المحلى الإجمالى بأسعار السوق الجارية بنحو ٢.٩٪.‏

وأشادت اللجنة بالتزام الحكومة بسداد أقساط القروض المستحقة على الدولة خلال هذا العام، لافتة إلى أن نسبة الفوائد المسددة قاربت ١٠٠٪، مثّلت الفوائد المحلية منها حوالى ٩٦.٩٪ من جملة ‏القروض المسددة، فيما مثلت الفوائد الخارجية المسددة بحوالى ٣٪، فيما مثلت القروض الإجمالية والاحتياطات المسددة حوالى ٢٠٩.٨ مليون جنيه، بحوالى ٠.١٪.‏

وأشادت اللجنة بالمؤشرات الإيجابية التى تحققت فى قيمة العجز خلال هذا العام، بالمقارنة بالعامين السابقين، مشددة على ضرورة تلافى أسباب استمرار العجز النقدى، الذى ترتفع قيمته عامًا بعد ‏عام، بسبب عدم كفاءة الإيرادات فى مواجهة المصروفات، الأمر الذى يؤثر سلبًا على فرص الإنفاق الموجه لأنشطة الدولة والاستثمار.‏