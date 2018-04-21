محافظ بنى سويف: 53% نسبة تنفيذ محور عدلى منصور بتكلفة 800 ‏مليون جنيه

أعلن المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، أن مشروع محور عدلى منصور، يعد من أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن ‏الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى أعمال التنفيذ بتكلفة ٨٠٠ مليون جنيه لتواصل أعمال الإنشاء على الجانبين الشرقى والغربى.‏



وقال المحافظ، فى حوار لـ«الدستور»، إن معدلات التنفيذ بلغت ٥٣٪، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل إنشاء كوبريين علويين من الناحية الغربية، بواقع كوبرى على السكة ‏الحديد وكوبرى على ترعة الإبراهيمية، بالإضافة إلى كوبرى أعلى طريق الفيوم الجديد، وكوبرى علوى على النيل. ‏



‏■ بداية.. أين يقع ملف الاستثمار فى خريطة أولويات المحافظة؟ ‏

‏- وضعت المحافظة خلال عامى ٢٠١٦ -٢٠١٧ ملف الاستثمار فى مقدمة أولويات خطتها التنموية، لأقود هذا الملف شخصيًا فقمت بزيارات للوزارات المعنية والمعاونة، كما اجتمعت بمسئولى الجهات ‏المختصة والمستثمرين، وأعدت تشكيل جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية، لتفعيل دورها، كما تم منح مهلة للمشروعات المتعثرة كخطوة للمساعدة على تشجيع الاستثمار من بينها ١٨٧ مشروعًا، كما ‏تم إلغاء تخصيص ٨٧ مشروعًا على مساحة ٢٤٩١١٤٩ م٢ بواقع ٢٦ مشروعًا بمنطقة بياض العرب، و٣٩ مشروعًا بمنطقة كوم أبوراضى، و٢٢ مشروعًا بمناطق ١ و٢ و٣ لعدم جدية هذه المشروعات.‏

‏■ ماذا عن المصانع الجديدة فى المدن الصناعية بالمحافظة؟ ‏

‏- تم افتتاح ٥ مصانع باستثمارات ٢٥ مليون جنيه لتوفير ٥٠٠ فرصة عمل، ووضع حجر الأساس لمجموعة توشيبا العربى باستثمارات ٢.٤ مليار جنيه، وتشغيل ٤٢ مشروعًا توفر ٢٥٠٠ فرصة عمل، ‏و١٤ مشروعًا بمنطقة بياض العرب الصناعية، و٢٨ مشروعًا بكوم أبوراضى الصناعية، وتسليم ٤ مشروعات بمناطق الصناعات الثقيلة بتكلفة مليار و٧٠٢ مليون جنيه تحقق ٦١٨٩ فرصة عمل، وتسليم ‏‏٣٢ عقد تخصيص لمشروعات بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية، وبذلك يبلغ إجمالى المشروعات بالمحافظة منذ نشأتها وحتى يناير من العام الحالى مشروعات منتجة- تحت الإنشاء ٧٦٦ مشروعًا بتكلفة ‏استثمارية ١٩ مليارًا و٣٦٠ مليون جنيه لتوفر ٦٣ ألفًا و١٨ فرصة عمل.‏

‏■ ما أبرز الإنجازات التى تحققت فى القطاع الصحى بالمحافظة؟ ‏

‏- تشهد الفترة الحالية طفرة نوعية فى القطاع الصحى، سواء على مستوى المستشفيات العامة والمركزية، والتى تمثلت فى إنجاز العديد من المشروعات مثل تطوير مستشفى بنى سويف العام، ودعمها ‏بتخصصات وأقسام نوعية لم تكن موجودة من قبل، مثل تخصصات المخ والأعصاب وغيرها، بالإضافة إلى إحلال وتطوير مستشفى إهناسيا المركزى، وافتتاح ٥ وحدات لعلاج الفيروسات الكبدية، وأول ‏وحدتين للغسيل الكلوى، وافتتاح مستشفى طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة النهضة ليضم المبنى لأول مرة فى الصعيد مستشفى تعليميًا تخصصيًا لجراحة الفم والوجه والفكين.‏

‏■ كم يبلغ عدد المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها فى القطاع الصحى؟ ‏

‏- المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها بلغت ٢٧ مشروعًا، من بينها إنشاء ١٢ مشروعًا جديدًا، و١٣ مشروع توسعة وتجديد، ومشروعا إحلال وتجديد بتكلفة ١٩٩ مليونًا و٨٢٧ ألف جنيه، كما حصلت ‏المحافظة على المركز الأول فى علاج فيروس سى وتوفير العلاج لـ٨٥ ألف مواطن، ومسح ميدانى للكشف المبكر لـ٤٥٠ ألف مواطن. ‏

‏■ لماذا تأخر إنجاز مشروع محور عدلى منصور؟ ‏

‏- مشروع محور عدلى منصور من أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، وعوائده ستكون كبيرة على التنمية والاستثمار والصناعة وشبكة الطرق، بعد أن تعثر المشروع فى ‏بدايته بعد وضع حجر الأساس فى ٢٠١٤، ولم يتم البدء فى أعمال التنفيذ سوى فى مارس ٢٠١٧، وتتولى أعمال التنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة ٨٠٠ مليون جنيه، لتواصل أعمال الإنشاء على ‏الجانبين الشرقى والغربى، ووصلت معدلات التنفيذ إلى ٥٣٪. ‏

ويشمل المشروع إنشاء كوبريين علويين من الناحية الغربية، بواقع كوبرى على السكة الحديد وكوبرى على ترعة الإبراهيمية، وعلى طريق «بنى سويف - القاهرة الزراعى»، وكوبرى أعلى طريق ‏الفيوم الجديد، وكوبرى علوى على النيل، كما سيتم إنشاء ٣ طرق أخرى، تضم الطريق الواصل بين «طريق الكريمات - بنى سويف» وطريق من نزلة كوبرى النيل حتى مطلع كوبرى السكة الحديد، ‏وطريق من نزلة كوبرى السكة الحديد والإبراهيمية، وطريق بنى «سويف – القاهرة الزراعى» حتى مطلع كوبرى الفيوم الجديد.‏

‏■ كيف نجحت المحافظة فى تنفيذ أول محطة صرف صحى بنظام ‏MBR؟

‏- حل مشكلة الصرف الصحى بالطرق التقليدية يحتاج إلى مليارات واعتمادات، مما يلزم التفكير خارج الصندوق، فتم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والمشاركة المجتمعية فى حل المشكلة، ليتم تنفيذ ‏أول تجربة لمشروع الصرف الصحى بنظام ‏MBR‏ بقرية البساتين، وأثبتت نجاحها فى جودة المياه المعالجة، والتى تصلح للرى والزراعة وقلة مساحة الأرض المنفذة عليه والتكلفة الأقل، ويجرى حاليًا ‏تبنى مشروع تعميم فى ٥٠ قرية بالمشاركة المجتمعية، وجارٍ تنفيذ المشروع فى ٧ قرى.‏