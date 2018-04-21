تحقيقات «حادث الواحات»: عبدالحليم ترك وصيته لـ«عشماوى»
استكملت نيابة أمن الدولة تحقيقاتها مع الإرهابى الليبى «عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى»، المقبوض عليه لاشتراكه فى «حادث الواحات»، بجانب ٢٨ آخرين متهمين بالانضمام إلى تنظيم «أنصار الإسلام».
وكشفت التحقيقات، أن عمادالدين عبدالحليم، قائد خلية «أنصار الإسلام»، المتهم الأول فى حادث الواحات، والذى تمكنت القوات المسلحة من تصفيته أواخر نوفمبر الماضى، كتب وصيته قبل توجهه إلى مصر قادمًا من ليبيا، وأودعها لدى هشام عشماوى، قائد ما يعرف باسم «تنظيم المرابطين»، باعتباره قائدًا له.