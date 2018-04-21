تحقيقات «حادث الواحات»: عبدالحليم ترك وصيته لـ«عشماوى»‏

استكملت نيابة أمن الدولة تحقيقاتها مع الإرهابى الليبى «عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى»، المقبوض عليه لاشتراكه فى «حادث الواحات»، بجانب ٢٨ آخرين متهمين بالانضمام إلى تنظيم ‏‏«أنصار الإسلام».



وكشفت التحقيقات، أن عمادالدين عبدالحليم، قائد خلية «أنصار الإسلام»، المتهم الأول فى حادث الواحات، والذى تمكنت القوات المسلحة من تصفيته أواخر نوفمبر الماضى، ‏كتب وصيته قبل توجهه إلى مصر قادمًا من ليبيا، وأودعها لدى هشام عشماوى، قائد ما يعرف باسم «تنظيم المرابطين»، باعتباره قائدًا له.‏