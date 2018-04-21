محمد رياض إجازة من «رحيم» بسبب «الأب الروحي»

يعاود الفنان محمد رياض، تصوير أحداث مسلسله الجديد "الأب الروحي" في جزئه الثاني، الإثنين المقبل، بمنطقة جمعية عرابي.



ونال رياض إجازة لمدة يوم واحد من تصوير مسلسله الرمضاني "رحيم"، حتى يستكمل تصوير مشاهده في "الأب الروحي"، والتي تجمعه بالفنانة نورهان والوجه الجديد غفران، وعدد من النجوم الشباب.



كانت الشركة المنتجة تعاقدت مع عدد من الممثلين للمشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" وهم حسن حسني، ولطفي لبيب، ودنيا عبد العزيز، وهادي الجيار، وسيمون، والشحات مبروك وغيرهم، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج تامر حمزة.