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السبت 21/أبريل/2018 - 08:04 م

1156 من مسلحي القلمون وعائلاتهم يغادرون إلى عفرين

1156 من مسلحي القلمون
الدستور
dostor.org/2137865

أفاد مصدر أمني سوري، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، اليوم السبت، بمغادرة 1156 شخصا بينهم 505 مسلحين و252 امرأة و399 طفلًا إلى منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي تقلهم 35 حافلة.

وقال المصدر إنه غادر نحو 30 مسلحًا من مسلحي أسود الشرقية عبر 6 آليات إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية العراقية.

وكانت الدفعة الأولى من مسلحي منطقة القلمون شمال شرق العاصمة السورية دمشق، غادرت في وقت سابق اليوم إلى ريف حلب الغربي ومنطقة الركبان على الحدود السورية الأردنية.

وأشار المصدر إلى أنه من المرجح خروج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم بعد غد الاثنين باتجاه ريف حلب الشرقي.

وكان مصدر عسكري سوري، قال لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ) إن "المسلحين المغادرين يتبعون جبهة النصرة وقوات أحمد العبدو وجيش الصناديد وجيش التحرير وأسود الشرقية".

وتوصلت القوات الحكومية أول أمس إلى اتفاق مع مسلحي المعارضة يقضي بخروج المسلحين من بلدات الرحيبة والناصرية وجيرود في منطقة القلمون الشرقي، وسلمت الفصائل المغادرة إلى الشمال السوري أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للقوات الحكومية.

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