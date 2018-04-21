أمن القاهرة يداهم 4 مناطق لضبط تجار المواد المخدرة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وتجار وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.



وأسفرت الحملة بدوائر أقسام شرطة "المرج، الشرابية، بدر، باب الشعرية" خلال 24 ساعة عن ضبط 7 أشخاص بحوزتهم (12 ألف قرص مخدر، 2.310 كيلو جرام فودو، 420 جرام هيروين).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق، وجار استمرار الحملات الأمنية.