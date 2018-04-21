وزير الشباب يفتتح معرض الابتكارات العلمية بجامعة القاهرة

افتتح المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب مساء السبت معرض الابتكارات العلمية والفنون التشكيلية المقام ضمن فعاليات حفل ختام مسابقة "إبداع" المقام بقاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة.



حضر افتتاح المعرض اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية منهم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب ومنهم الدكتورة أمل جمال رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.



ضم المعرض الأعمال الفائزة بمسابقة إبداع التي تنفذها وزارة الشباب للعام السادس على التوالي، وإستمع الحضور للشباب أصحاب الأعمال الفنية والعلمية المعروضة، ومنها ابتكارات عن "غواصة آلية، إعادة تدوير الخيوط البلاستيكية، المكافحة الميكانيكية لورد النيل، استخدام الطاقة الشمسية فى المزارع جهاز ترشيد المياه والطاقة فى منظومة الزراعة، إضافة إلى شرح حول اللوحات الفنية الإبداعية فى مجال الفنون التشكيلية.



وأشاد وزير الشباب بالأعمال الفائزة بمسابقة إبداع فى مجال الفنون التشكيلية والابتكارات العلمية، لافتا إلى حرص الشباب المصري على المشاركة في تنمية مجتمعهم في مختلف المجالات بإبداعاتهم الفنية وابتكاراتهم العلمية المتميزة.