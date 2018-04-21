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السبت 21/أبريل/2018 - 07:55 م

آخرهم «البطش».. أبرز 11 قياديًا فلسطينيًا اغتالتهم إسرائيل

فادي البطش،
فادي البطش،
محمد عمر
dostor.org/2137858

تعرض القيادي بحركة حماس فادي البطش، للاغتيال، اليوم السبت، في ماليزيا، وسط اتهامات من الحركة للموساد الإسرائيلي بالضلوع في الحادث، لاعتبار البطش متخصصًا في صناعة طائرات بدون طيار وأحد داعمي الحركة بقوة.

وليست هذه أول مرة يتعرض فيها شخصيات فلسطينية مؤثرة للاغتيال في الخارج على يد أجهزة الاحتلال، سواء العسكريين أو الكتاب والفنانين والعلماء بخلاف من يتم استهدافهم في الداخل، ومن أبرزهم..

1- الدكتور نبيل أحمد فليفل

عالم الذرة الفلسطيني، الذي استطاع دراسة الطبيعة النووية، ليصبح عالمًا في الذرة وهو في الثلاثين من عمره، وتعرض في أبريل عام 1984 للاغتيال، وعثر على جثته في منطقة "بيت عور"، ولم يتم التحقيق في الحادث.

2- أنيس الصايغ

شغل الصايغ منصب مدير مركز الأبحاث والدراسات الفلسطينية في بيروت، وتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في بيروت، في يوليو عام 1972، لكنه نجا بأعجوبة رغم إصابته الخطرة.

3- محمود الهمشري

طبيب وممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى الحكومة الفرنسية، الذى تم اغتياله في باريس من خلال عبوة ناسفة زرعت في منزله، في ديسمبر عام 1972.

4- عدنان الغول

شغل الغول منصب كبير المهندسين في كتائب عز الدين القسام بحركة حماس، واغتيل في أكتوبر 2004، بعد أكثر من 14 عامًا من المطاردة من قِبل سلطات الاحتلال.

5- غسان كنفاني

يعد كنفانى أحد قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأبرز الكتاب الفلسطينين، وتعرض للاغتيال عام 1972.

6- علي حسن سلامة

تم اغتياله في يناير عام 1979، ويعرف باسم أبو حسن، وكان يشغل منصب رئيس دائرة "العمليات الخاصة" في حركة فتح، واغتالته إسرائيل بتفجير سيارته في بيروت.

7- زهير محسن

شغل محسن منصب رئيس الدائرة العسكرية في منظمة التحرير الفلسطينية، وزعيم منظمة الصاعقة "الأمين العام لمنظمة الصاعقة، وتم اغتياله عام 1979.

8- الفنان ناجي العلي

يعد أحد أبرز الفنانين الفلسطينين، وتم اغتياله في أغسطس عام 1987، من قِبل الموساد الإسرائيلي.

9- أبوجهاد

اغتيل في أبريل 1988، من قِبل مجموعة كوماندوس إسرائيلية في تونس، وكان زعيم الجناح العسكري لحركة فتح، وكان أبوجهاد من أقرب معاوني الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

10 - محمد الزواري

اغتيل في ديسمبر 2016، في تونس وهو أحد قيادات كتائب عز الدين القسام، الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل، وهي طائرة من دون طيار، واتهم موقع "واللا" العبري بعلاقة الزواري مع حركة حماس وجناحها العسكري.

11- محمود المبحوح

اغتيل في 19 يناير 2010، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أحد قادة عز الدين القسام، واتهمته إسرائيل بالمسئولية وراء خطف وقتل جنديين إسرائيليين خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، والمسئولية عن تهريب الأسلحة من إيران إلى غزة.

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