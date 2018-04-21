أمين عام اتحاد الشغل يحذر من خطورة وضع تونس

حذر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، من انزلاق تونس إلى وضع خطير بسبب الأزمة المتصاعدة مع الحكومة والخلافات بشأن الإصلاحات الاقتصادية.



قال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في مؤتمر جهوي بقفصة اليوم، إن تونس في مفترق طرق وفي وضع خطير، محذرا من "انزلاق الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه".



ويأتي تحذير الطبوبي في ظل الأزمة المشتعلة مع الحكومة حول إضراب قطاع التعليم على خلفية مطالب مالية واجتماعية وتوقف الدروس في المعاهد والمدارس الإعدادية منذ الثلاثاء الماضي.



ولم يتوصل الطرفان حتى اليوم إلى أي اتفاق لبدء مفاوضات واستئناف الدروس، بينما حذرت الحكومة من "سنة بيضاء" للعام الدراسي إذا استمر الوضع على حاله.

ووجه أمين عام الاتحاد، اليوم، نداء إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لإنهاء الأزمة بصفته المسؤول دستوريا عن الأمن الاجتماعي والأمن القومي للبلاد.

وتدور خلافات أخرى أيضا بين الاتحاد والحكومة، ترتبط بإصلاحات تشمل القطاع العام والمؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية.