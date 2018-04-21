مصر ترحب بتعليق كوريا الشمالية تجاربها النووية

رحّبت مصر، اليوم السبت، بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية والصاروخية.



وقالت وزارة الخارجية، في بيان السبت، إن هذا التطور الإيجابي من شأنه أن يعزز من مناخ بناء الثقة وتدعيم السلام في شبه الجزيرة الكورية، ومن ثم يفتح آفاق نزع فتيل التوتر في المنطقة وإتاحة الفرصة لكافة شعوبها لتحقيق التنمية والاستقرار.



كما أكد بيان الخارجية موقف القاهرة الثابت بعدم استخدام أو التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية، والاعتماد على التسوية السلمية للنزاعات الدولية، فضلا عن ضرورة تحقيق النزع الكامل لكافة الأسلحة النووية ودعم نظام عدم الانتشار من خلال تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي.