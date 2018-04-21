غدًا.. مؤتمر لـ«البيئة» حول تنمية صناعة المخلفات في مصر

يشارك الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، غدًا الأحد، في مؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة المخلفات فى مصر الذى ينظمه البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع وكالة التعاون الفنى الألمانى (GIz).



ووقّع فهمي، اليوم، عقود تصنيع معدات المخلفات الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة مع كبرى 5 شركات، وقال في كلمته خلال احتفالية توقيع العقود، إن وزارة البيئة تشكل فريق عمل مع لجنة الطاقة بمجلس النواب لخدمة منظومة القمامة، وأثنى على دور السفارتين الألمانية والسويسوية في الدعم المالي والفني لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، مشيرا الي أنه سيتم الإستعانة بالجامعات والبحث العلمي في أعمال التطوير التى تتم بالمنظومة.



ولفت الى أهمية إعادة التدوير خاصة في ظل التوسع في مصانع الأسمنت وضرورة استخدام الوقود البديل من المخلفات، بالإضافة لاستخدامه كسماد.



وقال أحمد خليل، المنسق العام للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة هو أحد البرامج التنموية التي تنفذها وزارة البيئة لاستحداث منظومة جديدة للمخلفات وكيفية تطبيقها في ٤ محافظات هي كفر الشيخ والغربية وأسيوط وقنا، وذلك من خلال الدعم عن طريق المكون الاستثماري ليشمل مراحل عديدة بداية من الجمع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي.



وأشار الى أن الميزانية المتاحة للبرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة تبلغ ٦٨ مليون يوريو، منها ١٧ مليون يورو مكون محلي، أي ما يعادل ٣٠%، وبدأت المرحلة الأولى للدعم منذ عام ٢٠١٦ الي عام ٢٠١٧، بقيمة دعم ٦٥ مليون جنيه جميعها دعم مكون محلي من وزارة البيئة، وتم دعم المعدات لرفع كفاءة المنظومة.



وشمل الدعم محافظة الغربية بقيمة 22 مليون جنيه، ومحافظة كفر الشيخ 13 مليون جنيه، محافظة قنا ١٨ مليون جنيه، ومحافظة أسيوط ١٠ ملايين جنيه، وبدأت المرحلة الثانية التى تم توقيعها اليوم بقيمة 300 مليون جنيه وتشمل دعم المحافظات الأربعة، وتم تحديد أفضل معدات عن طريق المناقصات علي المستوي العالمي، وتم عرضها علي مجلس الوزراء وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة لانتقاء الأفضل.



من جهة أخرى، شهد وزير البيئة اليوم انطلاق البطولة الأفريقية للدراجات الجبلية، لافتًا الى أن استضافة محمية وادي دجلة للبطولة الأفريقية للدراجات الجبلية يجسد جزء من رؤية وزارة البيئة في كيفية استغلال المحميات الطبيعية ومنها محمية وادي دجلة التي تم الإعلان خلال المرحلة الأولى من تطويرها أنها ستخصص ليستفيد منها الشباب وممارسة الرياضات المناسبة وسياحة المغامرات، لذا ركزت تلك المرحلة على مسارات العجل وتهيئة أماكن للأطفال، وستتضمن المرحلة الثانية للتطوير مركز الزوار وتهيئة مكان للعائلات للاستفادة من المحمية بما لا يضر بيئتها.



وأشار إلى أن تطوير المحمية وتجهيز المسارات بمستويات عالمية شجع وزارة الشباب على تنظيم تلك البطولة واستضافة محمية وادي دجلة لها، حيث تنظم لأول مرة في مصر وشمال أفريقيا، ما سيجعل مصر تجذب هذا النوع من المسابقات العالمية، بالإضافة لإمكانية اقامة مسابقات على مستوى وطني وعربي، وتوفير أماكن لغير المحترفين لجذب المواطنين للاستفادة من المحمية ورفع الوعي لديهم بأهمية الحفاظ عليها وكيفية التعامل السليم معها.



وأضاف وزير البيئة أن هذا الحدث سينتج عنه عدد من الدروس المستفادة والتي ستساعد في تعديل مسارات التطوير للوصول للمستوى العالمي، وأن تطوير المحمية يساعد على وقف التعديات عليها من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين لاستغلالها فيصبحوا دروعا واقية لها من أي تعدي.



وأوضح أن تنظيم البطولة في محمية وادي دجلة يقدم رسالة للمجتمع الدولي بأن مصر تحافظ على ثرواتها الطبيعية وتهتم بالتنوع البيولوجي ودمج المجتمع المحلي في الحفاظ على تلك الثروات، خاصة وأن مصر تستضيف مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي في نوفمبر القادم بشرم الشيخ والذي يعد أكبر مؤتمر عالمي للتنوع البيولوجي.



وقال فهمي إن هذا الحدث أيضا يحمل رسالة محلية بأن لا ضرر من التعامل واستخدام المحميات الطبيعية بأسلوب سليم ومستدام، خاصة وأنها تمثل 15% من مساحة مصر، فلا يمكن أن نهمل هذه المساحة دون الاستفادة منها، ولكن الأهم هو كيفية استغلالها بالأسلوب الأمثل وتحديد الأماكن ذات الحساسية والأقل حساسية وأساليب البناء والصرف.



وأضاف أن الهدف هو الحفاظ على المحميات للأجيال القادمة، لذا كان واجب علينا توعيتهم بكيفية استغلالها دون اهدار مواردها واستخدامها بشكل مستدام، وأشار الى أن الوزارة تخطط خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ أنشطة كثيرة في المحميات والاستفادة منها في رياضات أخرى.



وأكد فهمي دور وسائل الاعلام في تعريف المجتمع المحلي والدولي بما تضمه مصر من محميات طبيعية وتوعية المواطنين بكيفية التعامل معها وسبل الاستفادة منها والتمتع بكنوز الوطن الطبيعية بما لا يضر بها ويحافظ عليها للأجيال القادمة.



وقام وزير البيئة بتسليم الميداليات للفائزات في سباق سيدات تحت 23 سنة وتحت 18 سنة، وأطلق شارة البدء للسباق المفتوح للرجال.