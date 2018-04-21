إيران تصف تقرير الخارجية الأميركية بـ«المنحاز»

رفضت إيران، اليوم السبت، التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان واعتبرته نفاقًا، و"منحازًا لغايات سياسية".



وأعلن بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة، أن "إيران تعتبر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية وخصوصًا الإدعاءات المتعلقة بحقوق الإنسان في إيران منحازًا تمامًا لغايات سياسية، ويعكس صورة مشوهة وغير واقعية للأوضاع في بلادنا".



وأضاف قاسمي أن الولايات المتحدة "معروفة بأنها أحد أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم، وتدعم منتهكين معروفين لحقوق الإنسان"، بينهم إسرائيل والسعودية.



ويتهم التقرير الأميركي إيران بارتفاع معدلات تنفيذ أحكام الإعدام من دون محاكمة عادلة، وتنفيذ عمليات خطف على يد عناصر حكوميين، وأعمال تعذيب، واعتقال مئات السجناء السياسيين وفرض قيود صارمة على حرية التعبير، والحريات النقابية والدينية.



وتابع قاسمي: "من الأحرى على أميركا، بدلًا من التدخل في الشئون الداخلية لدول أخرى، أن تتخذ التدابير اللازمة في أقرب وقت لتعزيز حقوق الإنسان في الولايات المتحدة والتصدي لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان لدى حلفائها".



وانتقدت منظمات حقوقية دولية تقرير الخارجية الأميركية، معتبرة أنه يخلو من قضايا حقوق النساء والإنجاب.



