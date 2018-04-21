نصرالله: صواريخ «حزب الله» قادرة على ضرب إسرائيل

أكد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن قواته تمتلك حاليًا صواريخ قادرة على ضرب كل الأهداف في إسرائيل، متعهدًا بمواصلة مواجهة تهديدات العدو.



وقال نصر الله، في كلمة ألقاها، اليوم السبت، "المقاومة، التي كانت حلم السيد شرف الدين والإمام الصدر أصبحت الآن قوة حقيقية ويحسب لها العدو ألف حساب، وأقول للسيد شرف الدين لن تأتي بعد اليوم ذلة لضرب أرض جبل عامل، ولن يأتي يوم تضرب فيه الذلة جبل عامل لأن البنادق والأيادي كلها تهتف هيهات منا الذلة".



وتابع نصر الله: "أقول للإمام الصدر إن المقاومة التي أسستها أصبحت يا سيدي وإمامي تملك القدرة والقوة والتكنولوجيا والصواريخ التي تستطيع أن تضرب أي هدف للعدو، والمقاومة جائت بعظيم التضحيات الجسام ولا يمكن أن نتخلى عنها وهي تعني كرامتنا وعزتنا".





