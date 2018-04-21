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السبت 21/أبريل/2018 - 07:40 م

«البطش».. آخر ضحايا الغدر الإسرائيلي

«البطش».. آخر ضحايا
محمود شومان
dostor.org/2137844

استشهد الباحث والعالم لفلسطينى الكبير فادي البطش فى العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد أن أطلق مجهولون الرصاص عليه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر، فيما اتهمت الفصائل والحركات الفلسطينية جهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف خلف اغتيال البطش، الباحث فى علوم الطاقة، والمشارك في برنامج طائرات بدون طيار التي انتجتها حركة حماس.

بينما أعلن أحمد زاهد حميدي، نائب رئيس الوزراء الماليزي ووزير الداخلية، أن منفذي عملية اغتيال البطش، اليوم السبت، من القوقاز وعلى صلة باستخبارات أجنبية، مؤكدًا أن بلاده ستطلب من الشرطة الدولية "الإنتربول" تعقب منفذي اغتيال البطش، وتستعرض «الدستور» أبرز المعلومات حول العالم الفلسطيني الشهيد.

- فادي محمد البطش، 35 عامًا، من مواليد جباليا شمال قطاع غزة متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ويعيش في ماليزيا منذ 10 سنوات.

- حصل البطش على درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة الكهربائية من الجامعة الإسلامية بغزة، أواخر عام 2009، وعلى درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية، من جامعة ملايا بماليزيا عام 2015، عن بحثه الذي حمل عنوان "رفع كفاءة شبكات نقل الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا إلكترونيات القوى".

- عمل البطش كأستاذًا جامعيًّا في الهندسة الكهربائية، فى إلكترونيات القوى، بجامعة كوالالمبور.

- نشر البطش 18 بحثًا محكمًا في مجلات عالمية ومؤتمرات دولية، وشارك في مؤتمر دولي في اليابان، كما شارك بأبحاث علمية محكمة في مؤتمرات دولية عقدت في بريطانيا، فنلندا، أسبانيا، السعودية، بالإضافة إلى مشاركته في مؤتمرات محلية في ماليزيا.

- حصل العالم الراحل على عدد من الجوائز العلمية الرفيعة، ومنها جائزة "خزانة" الماليزية عام 2016، والتي تعد الأرفع من ناحية الجودة، مكافأًة له على التميز العلمي والأكاديمي، وتحقيقه جملة من الإنجازات العلمية التي أهّلته للفوز، وكان البطش أولَ عربيّ يتوج بها.

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