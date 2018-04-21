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السبت 21/أبريل/2018 - 07:33 م

الوادي الجديد تقيم مزرعة نخيل وتخصص ريعها لصالح الأيتام

لواء محمد الزملوط
لواء محمد الزملوط محافظ الوادي
محمد احمد
dostor.org/2137840

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن إطلاق مبادرة لإقامة مزرعة نخيل يخصص ريعها السنوي "عائد بيع البلح" لصالح الأطفال الأيتام بالمحافظة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، أنه تخصيص 200 فدان لإقامة مزرعة نخيل بلح سيوي، خلال الفترة القليلة المقبلة، عقب إنهاء الدراسات القانونية لها، وتشكيل مجلس إدارة للمشروع، على أن يدرس تخصيص 40 فدانا في كل مركز من المراكز الإدارية الخمسة، ويوزع ناتج بيع البلح في كل مركز على أطفاله الأيتام.

وأضاف الزملوط، أن المزرعة ستقام بالتعاون بين الجمعيات الخيرية النشطة العاملة في مجال الخير على أن تتحمل 50 % من تكلفة المزارعة وباقي التكلفة يتحملها صندوق استصلاح الأراضي التابع للمحافظة.

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