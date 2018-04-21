الغضبان يعرض على رئيس الوزراء مجموعة من المطالب لبورسعيد

عرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ما تم إنجازه داخل المحافظة خلال الفترة الماضية في قطاعات الإسكان، والصرف الصحي ومياه الشرب، والصحة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، والبيئة، والرياضة.



كما عرض المحافظ عددًا من المطالب الخاصة بالمحافظة من بينها مخطط مقترح لمجمع سكنى جديد غرب بورسعيد، وسبل الاستغلال الأمثل لمنطقة أرض الملاحات، ونقل المناطق الصناعية من داخل الكتلة السكانية إلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، واستكمال رفع كفاءة محطات وشبكات الصرف الصحي الموجودة بالمحافظة لإنهاء مشاكل الصرف الصحي.