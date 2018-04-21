«الغرف التجارية» تتفاوض مع بنوك استثمار لطرح المراكز اللوجستية

صرح أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز بأنه يجري الآن التفاوض مع عدد من البنوك الاستثمارية لتنفيذ طرح المراكز اللوجستية، التي قرر مجلس إدارة الاتحاد إنشاء شركة قابضة تتولى تنفيذ دراسات الجدوى التفصيلية لها.



وأضاف عز في تصريح على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري السوداني اليوم، أن الاتحاد بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وخبراء من الدول المختلفة والوزارات المعنية "التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والنقل" انتهت من التصميمات الهندسية ودراسة الجدوى المبدئية للمراكز اللوجستية وسيتم عرضها غدا على مستشار رئيس الدولة للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب.



وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مراكز لوجستية على البوابات مع كل من ليبيا والسودان، ومراكز دولية في محافظات الموانئ كالإسكندرية وبورسعيد وكذلك سفاجا، كما سيتم تدشين 4 مراكز إقليمية لخدمة أكثر من محافظة، خاصة بالنسبة للمحافظات الحبيسة، فضلا عن إنشاء مراكز لوجستية بكل محافظة متكاملة مع سوق جملة.



وفيما يتعلق بالمراكز اللوجستية خارج مصر، قال عز إنه يجري - الآن - عمل دراسات جدوى لتحديد إنشاء مركز لوجستي سواء في روسيا أو دول الاتحاد الأوراسي.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب البرتغالي على استخدام مركز لوجستي مملوك للشركات البرتغالية لخدمة دول غرب إفريقيا، بالإضافة إلى مركز آخر في إحدى دول اتفاقية الميركسور.