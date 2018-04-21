ضبط 650 كيلو دقيق بلدي قبل بيعهم في السوق السوداء بالفيوم

شنت حملة من الرقابة التموينية بالفيوم برئاسة المهندس محمود عبد التواب، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، والمهندس وليد حسان، رئيس قسم الرقابة التموينية والمفتشين سليمان داوود ومحمد أحمد عبد الباقي، وأسفرت عن ضبط 650 كيلو دقيق بلدى قبل تهريبه بعدة مناطق منها "الفيوم الجديدة" و"دمو".



وتم تحرير محضر برقم 10616 جنح مركز الفيوم ضد مدير مسئول بمخبر بلدي بناحية الفيوم الجديدة لتجميعه عدد 9 شكاير دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية زنة الشكارة 50 كيلو بأحد الأماكن جوار المخبز.

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كما تحرر محضر برقم 10617 جنح مركز الفيوم ضد مدير مسئول بمخبز بلدي بناحية دمو لتجميعه عدد 4 شكاير دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية زنة الشكارة 50 كيلو بأحد الأماكن بجوار المخبز، كما تم تحرير عدد من محاضر إثبات الحالة للمخابز البلدية حل مخالفة للتوجيه الوزاري 30 لسنة 2017 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.