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السبت 21/أبريل/2018 - 07:28 م

11 مايو.. عمومية طارئة للأطباء لبحث تداعيات «طبيب العاشر»

الدكتور ايهاب الطاهر
الدكتور ايهاب الطاهر أمين عام النقابة العامة للأطباء
فاتن خديوى
dostor.org/2137834

أعلن الدكتور ايهاب الطاهر أمين عام النقابة العامة للأطباء، عن دعوة النقابة لجمعية عمومية طارئة يوم 11 مايو المقبل على خلفية حبس الطبيب محمد حسن طبيب مستشفى العاشر من رمضان للتأمين الصحى.

وأضاف الطاهر، لـ "الدستور"، أن النقابة ستبدأ فى فعاليات الاعتراضات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية بالمستشفيات حتى انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة وتشكيل لجنة بالمستشفيات لمتابعة التصعيد، مشيرًا إلى أنه سيتم دعوة اعضاء مجلس النواب لحضورها.

وأضاف أمين عام النقابة العامة للأطباء أن مخاطبة النائب العام للمطالبة باعادة فتح التحقيق فى الواقعة، إضافة إلى مخاطبة وزير الصحة والسكان للمطالبة بالقيام بدوره المنوط به فى حماية الأطباء.

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