الجيش السوري يتقدم في حي الحجر الأسود جنوب دمشق

تواصل وحدات من الجيش السوري بدعم من سلاح الجو تقدمها وعملياتها العسكرية في أحياء دمشق الجنوبية، موقعة عشرات القتلى والمصابين في صفوف التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة الحجر الأسود في الغوطة الغربية ودمرت عددا من مواقع ومقرات هذه التنظيمات.



وأفاد مراسل قناة "الإخبارية" السورية، أن الجيش السوري وخلال عملياته العسكرية حقق تقدما في محيط منطقة الحجر الأسود والتضامن جنوب العاصمة دمشق.



وأكد المراسل أن الجيش السوري تقدم في حي الزين وذلك بهدف فصل إرهابيي "داعش" المتواجدين في الحجر الأسود عن المناطق التي تسيطر عليها بقية التنظيمات الإرهابية.